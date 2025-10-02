На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России упали продажи смартфонов

«Известия»: продажи смартфонов в России упали на четверть
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Продажи смартфонов в России в третьем квартале сократились на 20% в штуках и на 25% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на крупнейших ритейлеров электроники.

Отмечается, что без учета второго квартала 2022 года, когда спад был вызван внешними обстоятельствами, нынешнее падение стало рекордным. Снижение затронуло все сегменты рынка, кроме новых моделей. Средний чек уменьшается даже без поправки на инфляцию, что свидетельствует о переходе покупателей к режиму экономии.

Спрос смещается в сторону более дешевых устройств, главным образом китайских брендов. По оценкам ритейлеров, до конца года улучшений не ожидается.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что покупатели, ранее приобретавшие смартфоны стоимостью около 100 тыс. рублей, теперь выбирают модели за 50 тыс. рублей При этом сезон новинок, традиционно приходящийся на третий квартал, не дал ожидаемого роста. По его словам, за последние два года смартфоны купили все, кто имел желание и возможность, а сейчас у этой аудитории нет ни ресурсов, ни потребности в дорогих аппаратах.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов добавил, что падение продаж смартфонов отражает более широкий тренд снижения спроса на товары длительного пользования. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что причин для изменения этой тенденции пока нет: в условиях финансовых трудностей покупатели вынуждены перераспределять расходы.

Ранее в России оценили, можно ли создать «суверенный» отечественный смартфон.

