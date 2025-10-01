На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти 5 тыс. бизнес-проектов запущено в рамках программ Сбера

Ведяхин рассказал о создании экосистемы Сбера для технологических проектов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сбер формирует экосистему, в которой каждый молодой человек сможет запустить собственный технологический проект. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на Moscow Startup Summit.

По его словам, возраст, место жительства и стартовые условия не имеют значения, если у человека есть доступ к возможностям, среде и поддержке.

«Сбер создает эту среду, закладывая фундамент для того, чтобы увидеть зрелые, устойчивые технологические бизнесы к 2035–2040 году», — подчеркнул он.

Ведяхин подчеркнул, что банк развивает масштабную инфраструктуру для подростков, заинтересованных в технологическом предпринимательстве. В рамках программы работают школьный и студенческий акселераторы, действующие круглый год и охватывающие всю страну. Также Сбер реализует совместные образовательные программы с вузами.

Отмечается, что за время работы программы через проекты Сбера прошло более 200 тыс. человек из всех 89 регионов России, а также из 24 других стран, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. С 2021 года было создано свыше 4,7 тыс. бизнес-проектов. Сотня лучших выпускников запустила собственные компании, которые привлекли более 768 млн рублей инвестиций и реализовали более 110 пилотных проектов с корпорациями.

Напомним, международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит 1–2 октября в СберСити. Организаторами выступают правительство Москвы и Сбер. Мероприятие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.

