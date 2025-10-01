На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере отметили интерес бизнеса к своему венчурному онлайн-хабу

Ведяхин: число резидентов венчурного онлайн-хаба Сбера превысило 8 тысяч
Depositphotos

В онлайн-хабе SberUnity зарегистрировано уже 230 корпораций и более 1200 инвесторов, а количество стартапов венчурного онлайн-хаба SberUnity достигло 6700. Об этом на полях Moscow Startup Summit рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что с 2021 года экосистема демонстрирует устойчивый рост, за последний год число зарегистрированных стартапов увеличилось более чем на 25%. Большинство проектов — из России (84%), ещё 16% — международные. Среди ключевых стран — Индия, Казахстан, США, Беларусь, ОАЭ, Узбекистан, Турция и другие. Более половины стартапов (58%) находятся на стадии MVP и первых продаж, еще 42% — на стадиях масштабирования и поздних раундах.

Отмечается, что наиболее активно стартапы развиваются в таких индустриях, как E-commerce (13%), EdTech (11%), FinTech (9%), AdTech & MarTech (8%), Productivity Tools (7%), DeepTech (6%), а также в сегментах FoodTech, MedTech, AgroTech и PropTech (по 4% каждая).

«Мы видим рост интереса к платформе со стороны стартапов, корпораций и инвесторов. Это отражает общий запрос рынка: игрокам необходима инфраструктура, которая дает доступ к возможностям. В прошлом году сумма выручки стартапов SberUnity превысила 248,9 млрд рублей. Показательно, что почти каждый второй проект (49%) использует технологии ИИ», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что снижение ключевой ставки и стабилизация экономики усилят интерес к венчурным инвестициям как классу активов.

Сообщается, что платформа продолжает развиваться, только в 2025 году к ней присоединилось свыше 1400 стартапов, более 70 корпораций и порядка 600 инвесторов.

