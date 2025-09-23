Эрдоган собирается обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен поднять вопрос о поставках истребителей F-35 и F-16 на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Эрдоган напомнил о словах Трампа во время его предыдущего президентского срока, когда тот отметил, что Турция заплатила за истребители F-35, но не получила их.

«Мы собираемся снова вести переговоры по этому вопросу. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты также сделают то, что необходимо, как в отношении F-35, так и в отношении F-16, их производства, технического обслуживания и так далее», — подчеркнул турецкий лидер.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее республика принимала участие в производстве комплектующих, элементов фюзеляжа и некоторых систем для этих истребителей. В США неоднократно заявляли, что возвращение Турции в программу F-35 возможно только в случае отказа от использования С-400.

