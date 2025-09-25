Генпрокуратура захотела обратить в доход государства петербургский спорткомплекс

Генеральная прокуратура России вмешалась в дело о банкротстве ОАО «Метрострой» — компании, занимавшейся строительством петербургского метрополитена. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным надзорного ведомства, руководство организации направило более 1 млрд рублей на возведение спортивного комплекса, который впоследствии через ряд схем оказался в собственности другого юридического лица. Теперь объект признан имуществом, полученным коррупционным путем, и подлежит возврату государству.

Генеральная прокуратура подала иск в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиками по делу указаны бывший глава «Метростроя» Вадим Александров, возглавлявший предприятие с 1998 по 2017 год, и его сын Николай Александров — акционер и заместитель генерального директора компании.

«Метрострой», созданный на базе «Ленметростроя», с 1993 по 2021 год оставался единственной организацией в Санкт-Петербурге, занимавшейся строительством и реконструкцией объектов метрополитена.

По данным надзорного ведомства, занимаемые Александровыми должности позволяли им оказывать существенное влияние на деятельность предприятия, в том числе на распоряжение бюджетными средствами и принятие ключевых управленческих решений.

В Генеральной прокуратуре считают, что Вадим и Николай Александровы использовали свое положение в «Метрострое» не в интересах государства и компании. По версии надзорного ведомства, они направили средства, выделенные городом на строительство метро, на возведение спортивного комплекса, который впоследствии обратили в свою пользу для коммерческого использования и личного обогащения.

Ранее Росимуществу передали управление активом финской Fortum.