В России собрались ввести новые налоги для букмекеров

Минфин России предложил изменить систему налогообложения букмекерских контор, чтобы увеличить доходы федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках бюджетного пакета министерство планирует перевести букмекеров с фиксированного налога на игорный бизнес на оборотный налог в размере 5% от принятых ставок.

Кроме того, ведомство предлагает установить для букмекерских контор налог на прибыль в размере 25%. В министерстве подчеркнули, что эти меры позволят учитывать не только обороты компаний, но и их реальный финансовый результат, а также повысить прозрачность отрасли, которая традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.

Сейчас налог на игорный бизнес для букмекеров взимается в фиксированных размерах, которые зависят от региона и могут варьироваться от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей за процессинговый центр или пункт приема ставок.

Ранее Минфин внес поправки в проект бюджета на 2026-2028 годы.