Минсельхоз заявил о серьезной проблеме российских аграриев

Глава Минсельхоза сочла ультиматумом для аграриев цены производителей техники
Владимир Трефилов/РИА Новости

Ценовая политика ряда производителей сельскохозяйственной техники и оборудования ставит аграриев в затруднительное положение. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) России Оксана Лут, передает «Интерфакс».

Отказываясь продавать сельхозтехнику по более низким ценам, производители сельхозтехники фактически ставят ультиматум аграриям. Такая тактика неприемлема, подчеркнула Лут.

Когда на складах копятся большие объемы нераспроданного оборудования, а компания-производитель все равно отказывается снижать на него цены, — это нонсенс, который не устраивает Минсельхоз, отметила глава ведомства. По мнению министра, когда компании закрывают производство и ждут, что все оборудование раскупят по высокой цене — это ультиматум.

В августе Лут сообщила, что Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран. По ее словам, сегодня РФ поставляет зерно в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют пшеницу.

Ранее в Ростовской области задумали принудительно вызвать осадки из-за засухи.

