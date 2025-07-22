Министр сельского хозяйства России сообщила о расширении географии экспорта зерна

Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе совещания, передает РИА Новости.

По ее словам, в 2024 году у РФ появилось 11 новых стран в портфеле по экспорту. Кроме того, было возобновлено сотрудничество с семью странами, которые ранее приостанавливали закупку зерна.

По словам Лут, российская сторона поставляет зерно в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют пшеницу.

Утром 22 июля сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Читу, где проведет совещание по экспорту зерна. В рамках визита он планирует встретиться с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

В ходе совещания премьер заявил, что Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности.

10 июля гендиректора ИКАР Дмитрий Рылько и директор «Совэкона» Андрей Сизов сообщили, что экспорт российской пшеницы в июле может упасть до 2 млн тонн.

Ранее Мишустин оценил доступ россиян к качественным продуктам.