Тренд на создание неотех-платформ назвали благоприятным для России

Цифровые технологии сегодня привели к глобальному тренду — крупные корпорации становятся крупнее, трансформируясь в неотех-платформы, данная тенденция благоприятна для России. Об этом заявил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский на торжественном открытии Форума «Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?».

Cтарт форуму дал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он отметил, что сейчас в мировой экономике происходят глобальные трансформации, на этом этапе важное значение приобрело тесное сотрудничество и взаимодействие государства, бизнеса и академических кругов.

В числе спикеров были министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, чрезвычайный и полномочный посол республики Кения Питер Мутуку Матуки, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, глава SP Jain School of Global Management в Дубае профессор Кристофер Абрахам и член правления банка ВТБ Ольга Баша.

На площадке эксперты обсудили преимущества укрупнения бизнеса до формата «неотех-платформ», объединяющих финансы, IT, торговлю и коммуникации, как фактор глобальной конкурентоспособности России.

«Это сейчас ключевой тренд, на мой взгляд. И очень хорошая новость для России. Потому что сейчас единицы стран обладают потенциалом создания и выращивания неотех-гигантов. И мы в их числе. У нас, действительно, невероятно развитые с точки зрения технологий банки. Пожалуй, российский финтех – самый продвинутый в мире», — отметил Верхошинский.

Особое внимание на мероприятии также было уделено стратегическому использованию образовательной политики для укрепления технологического суверенитета и расширения влияния РФ за рубежом, в частности, через целевую подготовку иностранных специалистов в сфере высоких технологий.