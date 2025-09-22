На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренд на создание неотех-платформ назвали благоприятным для России

Глава Альфа-Банка Верхошинский: российский финтех — самый продвинутый в мире
true
true
true
close
Пресс служба Альфа-Банка

Цифровые технологии сегодня привели к глобальному тренду — крупные корпорации становятся крупнее, трансформируясь в неотех-платформы, данная тенденция благоприятна для России. Об этом заявил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский на торжественном открытии Форума «Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?».

Cтарт форуму дал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он отметил, что сейчас в мировой экономике происходят глобальные трансформации, на этом этапе важное значение приобрело тесное сотрудничество и взаимодействие государства, бизнеса и академических кругов.

В числе спикеров были министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, чрезвычайный и полномочный посол республики Кения Питер Мутуку Матуки, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, глава SP Jain School of Global Management в Дубае профессор Кристофер Абрахам и член правления банка ВТБ Ольга Баша.

На площадке эксперты обсудили преимущества укрупнения бизнеса до формата «неотех-платформ», объединяющих финансы, IT, торговлю и коммуникации, как фактор глобальной конкурентоспособности России.

«Это сейчас ключевой тренд, на мой взгляд. И очень хорошая новость для России. Потому что сейчас единицы стран обладают потенциалом создания и выращивания неотех-гигантов. И мы в их числе. У нас, действительно, невероятно развитые с точки зрения технологий банки. Пожалуй, российский финтех – самый продвинутый в мире», — отметил Верхошинский.

Особое внимание на мероприятии также было уделено стратегическому использованию образовательной политики для укрепления технологического суверенитета и расширения влияния РФ за рубежом, в частности, через целевую подготовку иностранных специалистов в сфере высоких технологий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами