Дагестан поставил рекорд по переработке рыбы

С начала 2025 года в Дагестане переработали более 4300 тонн рыбы

Дагестан демонстрирует устойчивый рост объемов переработки водных биоресурсов, с начала текущего года предприятия региона переработали более 4300 тонн рыбы, что составляет порядка 74% годового объема 2024-го. Об этом сообщил комитет по рыбному хозяйству республики.

Уточняется, что существенный вклад в развитие отрасли в регионе внесла государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса республики Дагестан». В ее рамках до 30 предприятий ежегодно получают субсидии на приобретение современного технологического оборудования последних трех лет выпуска, что позволяет им модернизировать производство, расширять его объемы и осваивать новые форматы продукции.

Отмечается, что положительная динамика также связана с ростом перерабатывающей инфраструктуры и устойчивым спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью. В 2025-м в республике работает 18 перерабатывающих организаций — вдвое больше, чем годом ранее. Значительно увеличился и объем холодильного оборудования на местах выгрузки и переработки.

Также среди драйверов отрасли назван рост внутреннего туризма. В 2024 году Дагестан принял 1,8 млн туристов, в 2025-м ожидается уже до двух млн. Увеличение потребительского спроса стимулирует развитие локального производства и формирует устойчивый рынок сбыта внутри региона.

Кроме того, в республике продолжается наращивание перерабатывающих мощностей. В частности, в октябре текущего года в Кизлярском районе будет введен в эксплуатацию новый завод по глубокой переработке рыбы. В комитете подчеркнули, что отрасль становится одним из драйверов региональной экономики, создает рабочие места и способствует расширению промышленной базы — за счет вовлечения местных ресурсов в более глубокую переработку.