Нейросеть Алиса оживила фотографии более 1,5 млн раз за два дня

Новая функция нейросети Алисы «Оживи фото» стала популярной в первые же дни
true
true
true
close
Shutterstock

Функцией оживления фото нейросети Алиса за первые два дня с момента введения воспользовались более 1,5 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса.

Отмечается, что функция, позволяющая оживлять фотографии и статичные изображения, стала доступна пользователям мобильных приложений с 16 сентября.

Введение новой функции повлияло на среднее время, которое пользователи проводят в приложении, — оно увеличилось в два раза. Кроме того, технологией воспользовались не только частные лица, но и крупные бренды в социальных сетях. Среди них — Ozon, Профи.ру, Х5 Group, Hoff, МегаФон и Банки.ру.

В компании также уточнили, что популярность нововведения позволила приложению занять первое место в категории «Образ жизни» в App Store.

С помощью нейросети теперь можно оживить фотографии и другие статичные изображения. Для этого достаточно открыть приложение, загрузить фотографию или картинку и ввести запрос с описанием желаемого сюжета. Нейросеть генерирует видео длительностью 4 секунды. Пользователи уже оживили старые семейные снимки, детские рисунки, музейные картины, аватарки в мессенджерах и даже объекты на фотографиях.

