Юрист рассказала о праве на пенсию для никогда не работавших россиян

Юрист Безмаленко: никогда не работавшие граждане имеют право на получение пенсии

Никогда не работавшие россияне имеют право на получение социальной пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказала член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

Она напомнила, что социальное обеспечение по возрасту гарантировано Конституцией Российской Федерации. Поэтому никогда работавшие либо имеющие недостаточное количество трудового стажа россияне имеют право на получение из государственного бюджета социальной пенсии. Ее размер является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме после достижения мужчинами 70, а женщинами — 65 лет. Социальная пенсия существенно меньше страховой (трудовой) пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля текущего года величина социальной пенсии по старости составляет 8,824 тыс. рублей.

При этом, подчеркнула Безмаленко, общая сумма материального обеспечения российского пенсионера не может быть ниже ПМП, поэтому к социальной пенсии добавляются федеральная или региональная доплата до необходимого уровня прожиточного минимума.

