ВТБ приобрел 13 тысяч российских планшетов для работы с клиентами

ВТБ продолжит импортозамещать используемое в банке оборудование
tsyhun/Shutterstock/FOTODOM

ВТБ приобрел 13 тыс. планшетов KVADRA_T российского разработчика Yadro для работы с клиентами и выездного сервиса ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, банк последовательно проводит политику импортозамещения оборудования.

«Особое внимание мы уделяем устройствам, при помощи которых осуществляется обслуживание клиентов. Переход на отечественные разработки позволяет банку гарантировать технологическую независимость сервисов от какого-либо иностранного вмешательства», — сказал он.

Планшеты работают под управлением собственной операционной системы YADRO kvadraOS. Также в ВТБ отметили, что одним из главных факторов выбора стала возможность глубокой адаптации операционной системы под задачи банка.

Кроме того, вендор разработал для ВТБ брендированные защитные чехлы.

«Развитие технологий и потребности бизнеса сегодня идут по пути повышения мобильности сотрудников. Важны универсальность решений, устойчивость их работы, мобильность и портативность. Все это позволяет как повышать скорость и удобство обслуживания клиентов в точках продаж, так и развивать сервис обслуживания выездными менеджерами», — рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления поддержки пользователей Сергей Китаев.

По словам генерального директора KVADRA Дмитрия Черкасова, проект поставки планшетов для ВТБ демонстрирует возможности компании создавать комплексные кастомные решения.

«Наша сильная инженерная команда и полный контроль над технологическим стеком позволяют нам быстро и эффективно адаптироваться под потребности корпоративных заказчиков», — сказал он.

