На форуме TNF назвали потенциал технологий ИИ в нефтегазовой отрасли

Ключевым приоритетом внедрения технологий генеративного ИИ в нефтегазовой отрасли является разведка и добыча. Такого мнения придерживаются 66% экспертов, следует из результатов исследования «Смена бизнес-парадигмы или еще одна технология?» центра социального проектирования «Платформа» при экспертной поддержке Сбера.

Исследование представили в рамках промышленно-энергетического форума TNF.

Также 45% экспертов считают, что главный приоритет внедрения ИИ в нефтегазе – сервисное использование для отдельных задач бэк-офиса, 37% — использования в нефтепереработке.

Как отметил вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбера Сергей Крылов, для внедрения ИИ в нефтегазе необходимы глубокие отраслевые знания и набор технологических инструментов.

«Мы не просто внедряем технологии, а закладываем их в основу бизнес-модели и стратегии. Нашим партнерам, включая авторов исследования, мы передаем уникальный опыт, полученный в ходе собственной трансформации и работы в таких сложных отраслях, как нефтегаз», — сказал он.

Говоря о барьерах управленческого характера, 47% экспертов считают, что внедрению ИИ помешает долгое согласование проектов внутри компании, 47% — недостаток квалифицированных специалистов, а 39% — консервативное отношение со стороны руководства. Что касается технологических барьеров, 46% экспертов назвали необходимость переоснащения производственных линий, а еще 45% — недостаточную адаптацию ИИ-моделей к специфике задач отрасли.