На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали ежегодно индексировать социальный налоговый вычет

Депутат Миронов призвал ежегодно индексировать социальный налоговый вычет
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Социальные налоговые вычеты в России нужно ежегодно индексировать на коэффициент дефлятора, который учитывает изменение рыночных цен за год. Об этом 360.ru заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, он уже разработал соответствующую инициативу вместе с депутатом Александром Ремезковым и внес его в Госдуму. Миронов напомнил, что такой вычет позволяет россиянам вернуть часть денежных средств, которые были потрачены на обучение детей, лечение, фитнес и не только.

«Его максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год. Сумма приличная. Для многих людей это несколько месячных зарплат», — подчеркнул он.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого оценил для «Газеты.Ru», что россияне могут получить налоговый вычет на образование – как собственное, так и детей, брата, сестры, супруга или супруги. Сумма вычета может быть около 45 тыс. рублей, уточнил он. Максимальная сумма, с которой можно получить возврат части налога, по собственному образованию составляет 150 тыс. рублей, детей — 110 тыс. рублей на каждого ребенка.

Ранее россиянам напомнили, что сумма налогового вычета за дорогое лечение не ограничена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами