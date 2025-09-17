В России призвали ежегодно индексировать социальный налоговый вычет

Социальные налоговые вычеты в России нужно ежегодно индексировать на коэффициент дефлятора, который учитывает изменение рыночных цен за год. Об этом 360.ru заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, он уже разработал соответствующую инициативу вместе с депутатом Александром Ремезковым и внес его в Госдуму. Миронов напомнил, что такой вычет позволяет россиянам вернуть часть денежных средств, которые были потрачены на обучение детей, лечение, фитнес и не только.

«Его максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год. Сумма приличная. Для многих людей это несколько месячных зарплат», — подчеркнул он.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого оценил для «Газеты.Ru», что россияне могут получить налоговый вычет на образование – как собственное, так и детей, брата, сестры, супруга или супруги. Сумма вычета может быть около 45 тыс. рублей, уточнил он. Максимальная сумма, с которой можно получить возврат части налога, по собственному образованию составляет 150 тыс. рублей, детей — 110 тыс. рублей на каждого ребенка.

Ранее россиянам напомнили, что сумма налогового вычета за дорогое лечение не ограничена.