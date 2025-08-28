Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет в размере 45 тыс. рублей

Россияне могут получить налоговый вычет на образование – как собственное, так и детей, брата, сестры, супруга или супруги. Сумма вычета может быть около 45 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Максимальная сумма, с которой можно получить возврат части налога, по собственному образованию составляет 150 тыс. рублей, детей — 110 тыс. рублей на каждого ребенка. Сумма в 150 тыс. рублей определяется в совокупности с другими основаниями на получение социального налогового вычета, без учета расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение. Указанные суммы действуют на расходы, понесенные с 1 января 2024 года. В части собственного обучения можно учесть для вычета расходы на оплату образовательных услуг по любой форме обучения (очная, заочная, очно-заочная)», — отметил Балынин.

По его словам, в части оплаты обучения детей, брата, сестры, супруга или супруги учитываются только те расходы, которые связаны с получением образования по очной форме. Экономист уточнил, что для получения социального налогового вычета по рассматриваемому основанию возраст детей, брата или сестры, обучение которых оплачивается налогоплательщиком, не должен превышать 24 лет. Расходы налогоплательщика на оплату обучения мужа или жены по очной форме можно вернуть, если они были осуществлены с 1 января 2024 года, добавил экономист.

Балынин пояснил, что налоговый вычет предоставляется россиянам по доходам того налогового периода, в котором фактически были произведены расходы на оплату обучения. Экономист подчеркнул, что если в одном налоговом периоде социальный налоговый вычет не может быть использован полностью, то на следующий налоговый период остаток вычета не переносится. Эксперт привел пример. В 2024 году россиянин оплатил собственное образование на заочной форме обучения в размере 170 тыс. рублей и старшего сына 20 лет в вузе по очной форме в 250 тыс. рублей, а также младшего сына 11 лет в в учреждении дополнительного образования 90 тыс. рублей. К налоговому вычету получится учесть 150 тыс. рублей, 110 тыс. рублей и 90 тыс. рублей соответственно. Сумма вычета составит 45,5 тыс. рублей, оценил экономист.

По его словам, для подтверждения права на налоговый вычет необходимо приложить только справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган, выданную образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность. Если организация или ИП передали сведения в налоговую напрямую, справка не нужна, заключил эксперт.

