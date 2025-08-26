Россиянам напомнили, что сумма налогового вычета за дорогое лечение не ограничена

Сумма налогового вычета по расходам россиян на дорогостоящее лечение не ограничена, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Перечни услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета, утверждены постановлением правительства РФ №458. Например, если в 2024 году человек оплатил 1,412 млн рублей на лечение (из которых 1,3 млн рублей за дорогостоящее лечение), а также 38 тыс. рублей на приобретение лекарств по рецепту врача, то в таком случае получится вернуть 13% со всей суммы осуществленных расходов или 188,5 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, процедура подачи документов на налоговый вычет максимально проста и очень удобна для гражданина. Так, для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить только справку об оплате медицинских услуг, выданную медорганизацией по форме, утвержденной приказом ФНС России. Более того, если сведения об осуществленных человеком расходам на лечение были направлены в ФНС непосредственно тем, кто оказывал соответствующую медицинскую услугу, справку подавать не нужно: информация будет отражена в личном кабинете налогоплательщика.

К налоговому вычету можно предъявить расходы, понесенные в три предыдущих года. Например, в 2025 году получится заявить к возврату через налоговые вычеты расходы на лечение, понесенные в 2022-2024 годы. Сумма к возврату на счет налогоплательщика, не может быть больше ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, напомнил Балынин.

