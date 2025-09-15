Россия приостановит поставки газа в Армению

Поставки газа из России в Армению остановят на 10 дней из-за ремонта газопровода

Подача природного газа из России в Армению будет временно прекращена с девяти часов утра 16 сентября в связи с ремонтными работами на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба «дочки» «Газпрома» — ЗАО «Газпром Армения» в Telegram-канале.

Ремонтные работы на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» (DN 1400) будут проводиться с 09:00 16 сентября до 09:00 26 сентября.

В «Газпром Армения» уточнили, что в указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних запасов и дополнительных объемов природного газа, поставляемого из Ирана.

24 июля компания также сообщала о временном прекращении поставок природного газа из России в Армению в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии в период с 24 по 26 июля.

Газопровод «Северный Кавказ — Закавказье», общей протяженностью 612 километров, проложен из России в Армению, проходя через территорию Грузии. Он был построен в 1988 году. Проектная мощность данного газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров в год.

