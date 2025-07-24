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Подачу российского газа в Армению временно приостановили

«Газпром Армения»: подача газа из России в Армению временно приостановлена
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Стрингер/РИА Новости

Подача природного газа из России в Армению с 24 июля временно приостановлена из-за аварийно-восстановительных работ в Грузии. Об этом сообщает предприятие «Газпром Армения».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на участке «Казах — Сагурамо» газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Грузии, с 07:00 часов 24 июля до 19:00 часов 26 июля будет временно приостановлена подача газа в Армению.

В этот период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей Армении будет производиться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана, говорится в сообщении предприятия.

В марте советник главы правительства Армении Арташес Туманян сообщал, что Ереван начал осуждать с Туркменией вопрос поставок газа с помощью Ирана. То есть Туркмения сначала направит газ в Иран, а Тегеран направит топливо в Армению.

Армения планирует получать таким образом до 1 млрд кубометров газа ежегодно. За весь 2024 год «Газпром» продал Армении 2,4 млрд кубометров газа. Договор с «Туркменгазом» покроет до 40% от всех потребностей республики, отмечал Туманян.

Ранее стало известно, почему остановились поставки российского газа в Армению.

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