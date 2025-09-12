В Сбере назвали снижение ключевой ставки «рациональным решением»

Смягчение денежно-кредитной политики повлияет на экономику, об этом в беседе с РБК заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его мнению, выбранный шаг «отражает сбалансированное, рациональное решение в условиях сложного баланса рисков и высокой неопределенности». Ведяхин добавил, что снижение ключевой ставки оказалось несколько консервативнее базового прогноза Сбера, однако оно, отметил топ-менеджер банка, приведет к более мягким кредитным условиям для бизнеса и населения.

Ведяхин также подчеркнул, что вектор на смягчение денежно-кредитной политики был обозначен регулятором заранее, поэтому рынок государственного долга и производные финансовые инструменты на ставки, такие как свопы, флоры и кэпы, отреагируют на изменение ставки скорее нейтрально, поскольку участники рассчитывали на продолжение цикла, начавшегося в июне.

Отмечается, что Банк России постепенно снижает ключевую ставку, учитывая текущие экономические условия. Это решение основывается на балансе между факторами, способствующими росту инфляции, такими как динамика спроса и предложения на потребительском рынке, и рисками, связанными с замедлением темпов инфляции, а также на состоянии деловой активности.

Ранее сообщалось, что Банк России понизил 12 сентября ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17% годовых, продолжив начатый летом процесс по смягчению денежно-кредитной политики.