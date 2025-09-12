Правозащитник оценил законность уменьшения упаковки товаров при прежних ценах

В России нет строгих актов по регламентации размера упаковок товаров, поэтому производители имеют право их уменьшать, продавая меньший объем продукта по прежней цене. Единственное требование, которое они должны соблюдать – это точное и достоверное указание веса и объема товара, объяснил председатель Общественной потребинициативы Олег Павлов.

«Есть закон «О защите прав потребителей», есть ряд техрегламентов, которые касаются как упаковки, так и отдельных видов продукции. Главное требование, которое они предъявляют к производителям, помимо обеспечения качества и безопасности самой продукции — это достоверное информирование потребителя о характеристиках товара, в частности, о его весе или объеме», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

При наличии требуемых данных манипуляции с размером и объемом продукта нарушением не считаются, поэтому жаловаться на таких производителей бессмысленно, добавил специалист. Зато потребитель может выразить свое мнение, сделав выбор в пользу другого товара, производитель которого более добросовестен в таких вопросах, отметил он.

Что касается снижения объемов продуктов и уменьшения упаковки, то сегодня эта тенденция в целом характерна для российского потребрынка, отметил Павлов. Так, например, молоко реализуют не в объеме не 1 литр, а 950 мл, сливочное масло – 180 граммов вместо 200 и так далее. Этот процесс называют шринкфляцией, к нему производители прибегают ради того, чтобы не повышать цену на товар, но и не работать в убыток в условиях растущей стоимости ингредиентов и издержек, заключил правозащитник, призвав россиян внимательно изучать упаковку и этикетки перед покупкой продуктов.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что шринкфляция (скрытое сокращение объемов продуктов) может стать массовым явлением в российских магазинах на фоне роста издержек производителей. Он посоветовал россиянам сравнивать объем или массу товаров у разных производителей, а также использовать калькулятор для пересчета стоимости на грамм или миллилитр и ориентироваться на продукцию, выпущенную по ГОСТ.

