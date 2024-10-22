Названы способы защиты от сокращения упаковок продуктов в магазинах

Шринкфляция (скрытое сокращение объемов продуктов) может стать массовым явлением в российских магазинах на фоне роста издержек производителей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он предложил четыре способа минимизации негативного влияния шринкфляции.

«В условиях увеличения затрат производителей многие компании прибегают к шринкфляции — уменьшению объема или массы продуктов при сохранении прежней цены, что уже наблюдается в ряде российских магазинов. Первый способ обезопасить себя — сравнивать объем или массу товаров у разных производителей. Не все производители одновременно сокращают упаковку, и у потребителей есть возможность выбирать товары с более выгодным соотношением цены и объема», — отметил Балынин.

Второй способ — использовать калькулятор для пересчета стоимости на грамм или миллилитр. По словам экономиста, каждый может воспользоваться мобильным телефоном для пересчета стоимости товара на единицу объема или массы. Это поможет выявить наиболее выгодное предложение, пояснил Балынин.

Третий способ — ориентироваться на продукцию, выпущенную по ГОСТ. С 2023 года вступили в силу изменения, согласно которым производители, придерживающиеся стандартов ГОСТ, обязаны указывать точные объемы и массу. Например, выпустить молоко объемом 900 мл или гречку массой 900 г нельзя, уточнил Балынин.

Четвертый способ — проверять массу товаров дома. Если обнаружите несоответствие между указанной на упаковке и фактической массой, стоит обратиться в органы по защите прав потребителей, посоветовал экономист.

Балынин подчеркнул, что, хотя шринкфляция — это глобальное явление, россиянам важно быть внимательными при выборе продуктов и использовать доступные способы защиты от скрытого повышения цен.

В середине октября сообщалось, что в России начался новый виток шринкфляции: 160-граммовые пачки сливочного масла вытесняют привычные 180-граммовые. Таким способом ретейлеры «сдерживают цены».

Ранее в России подешевело сливочное масло.