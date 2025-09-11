Россияне стали реже покупать сливочное масло

За период с января по июль 2025 года продажи сливочного масла в натуральном выражении сократились на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».

Аналитики NTech объясняют снижение спроса на продукт его сильным подорожанием. По данным Росстата, цены на масло выросли за этот период на 38%. В T-Pay отмечают, что за пачку сливочного масла за последние восемь месяцев потребители платили в среднем 231 руб. В начале сентября стоимость масла составляла 1,2 тысячи рублей за килограмм. По этой причине часть покупателей стала отказываться от сливочного масла в пользу растительных аналогов.

Тем не менее производители пока не снижают объемы выпуска продукции и прогнозируют восстановление спроса на сливочное масло к концу 2025 года за счет роста сезонного потребления.

В августе сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года производство сливочного масла в России выросло на 4,9% к уровню того же периода 2024 года.

Ранее волгоградец получил срок за кражу 58 пачек масла в магазине.