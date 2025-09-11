Стало известно, когда все российские компании будут использовать ИИ

К началу 2026 в российских компаниях будут буквально единицы сотрудников, которые не пользуются в работе искусственным интеллектом. А к концу года таковых вообще не должно остаться — за исключением разве что отдельных компаний малого бизнеса и отдельных профессий, сказал «Газете.Ru» проректор по исследованиям и инновациям «СберУниверситета» Алексей Суханов.

«ИИ — это прежде всего помощник для человека. Нас заменит не искусственный интеллект, а люди, вооруженные искусственным интеллектом. Массовым явлением будет изменение формата работы людей в своих должностях: вырастут требования к качеству, скорости и содержанию, поскольку теперь есть возможность собственный интеллект усилить искусственным. Хотя часть должностей, которые не предполагают принятия решений и закрывают достаточно рутинную работу, должны быть заменены искусственным интеллектом, либо какими-то другими системами автоматизации. В любом случае ИИ-агенты или умные инструменты автоматизации должны заменить человека там, где это возможно», — отметил Суханов.

Он сказал, что защитить россиян от «галлюцинаций» ИИ (когда робот что-то придумывает сам, чего нет на самом деле) могут два решения. Во-первых, RAG (Retrieval-Augmented Generation) — когда нейросети обращаются к конкретному закрытому хранилищу данных и соответственно оперируют только теми данными, которые есть в этом хранилище, они проверены, верифицированы, уточнил эксперт. Во-вторых, это требования к нам самим, подчеркнул Суханов. Для того, чтобы распознавать «галлюцинации» ИИ, надо обладать развитым критическим мышлением, высокой насмотренностью и экспертизой, чтобы подвергать сомнению и проверять вызывающие подозрения генерации, пояснил проректор.

«В работе с ИИ человек — это прежде всего не контролер, а постановщик задачи и субъект, который принимает решения. Потому что только человеку решать, что делать с результатом работы нейросети — использовать или как-то дальше модифицировать запрос, уточнять информацию, дополнять или нет. Хотя это, конечно, не относится к ИИ-агентам. То есть к замкнутым автономным решениям, которые настроены таким образом, что «галлюцинации» и ошибки сведены уже к нулю, и это замкнутый контур, где не нужен ни контроль, ни принятие решений», — заключил Суханов.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов предупредил, что общение с искусственным интеллектом имеет юридическую силу — часто россияне об этом забывают. По словам юриста, на диалог с ИИ распространяются те же законы, что и на обычную цифровую переписку, а нейросеть иногда могут приравнять к третьему лицу.