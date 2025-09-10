Корпорация МСП открыла прием заявок на туристический акселератор

Александр Исаевич: туризм – одна из наиболее развивающихся сфер в России

Корпорация МСП открыла прием заявок от малых и средних предприятий на участие в акселераторе туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Института развития.

В рамках бесплатной двухмесячной программы компании смогут масштабировать свой бизнес, проработать вопросы увеличения финансовых показателей и запустить проекты в новых регионах.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, туризм является наиболее интенсивно развивающейся сферой в России и одной из приоритетных для государства.

«Количество туристических МСП за три года выросло на 11% и сегодня достигло уже почти 80 тысяч. Предприниматели активно открывают различные туристические объекты: глэмпинги, гостиницы, интерактивные музеи», — сказал он.

Для участников акселератора проведут не только лекции, но и тренинги, мастер-классы и нетворкинг.

В завершении программы Корпорация МСП проведет очный демодень, в рамках которого состоятся презентации компаний организаторам, экспертам и потенциальным инвесторам.

Прием заявок на акселератор проводится на Цифровой платформе МСП.РФ до 15 сентября. Принять участие в акселераторе могут компании возрастом от года в форме ООО или ИП с командой от двух человек и наличием первых продаж.

На первом этапе претендентам необходимо отправить резюме проекта и мотивационное письмо, заполнить данные о бизнесе, в том числе финансовые показатели. После этого кандидатов ждут онлайн-собеседование и преакселератор. Лучшие участники попадут в интенсив, который стартует в конце сентября.