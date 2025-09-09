Россиянам назвали главный признак токсичного коллектива

Атмосфера в коллективе влияет не только на продуктивность во время рабочего дня, но и на психологическое состояние работника после него, сказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она назвала четыре маркера, которые помогут распознать токсичный коллектив.

«Если на работе появляется ощущение, что вы должны от кого-то защищаться, вам страшно или не хочется проявлять инициативу, не с кем поделиться идеями, возможно, вы находитесь в токсичной среде. Один из первых тревожных признаков — это сплетни. В таком коллективе вместо того, чтобы обговорить проблемы и вопросы напрямую, сотрудники предпочитают перешептываться за спиной у обсуждаемой стороны, окрашивая это обсуждение эмоциональными оценками того, как плохо и неправильно поступил коллега», — объяснила Ганькина.

Второй маркер — постоянные манипуляции. По словам эксперта, манипуляции — это когда кто-то продвигает свои интересы за счет других, играет на их чувствах или демонстративно обесценивает чужие усилия. Ганькина отметила, что манипуляции могут быть как вертикальными со стороны руководителя, так и горизонтальными между коллегами. Руководитель может открыто играть на страхах сотрудников, а коллеги могут втягивать в личные конфликты, использовать эмоции других для продвижения своих интересов или перекладывать ответственность, прикрываясь доверием, подчеркнула эксперт. Постоянное ощущение, что тебя используют — это сигнал неблагополучия в коллективе, констатировала Ганькина.

Третий и четвертый маркеры — интриги и чрезмерная конкуренция. Ганькина пояснила, что в этих случаях люди боятся делиться идеями, опасаясь, что их перехватят, а вместо поддержки происходит подсиживание или «ходьба по головам». По словам эксперта, особенно опасна ситуация, когда сама культура компании подталкивает к такому поведению. В таких условиях людям невозможно доверять друг другу, невозможно делиться знаниями и креативами, а это ведет к снижению эффективности и мотивации, посетовала Ганькина. Работа в такой атмосфере может привести к выгоранию, люди перестают проявлять инициативу, эмоционально истощаются и стремятся уйти, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин недоволен атмосферой на рабочем месте.