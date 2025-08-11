Каждый третий россиянин недоволен атмосферой на рабочем месте

Каждый третий сотрудник в России недоволен атмосферой, которую создает его руководитель. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного hh.ru (есть в распоряжении «Газеты.Ru») летом 2025 года.

32% россиян признались, что больше всего их раздражает напряженная атмосфера на рабочем месте, почти столько же, 31%, недовольны тем, что руководитель к ним не прислушивается и не проявляет интереса к их работе.

Четверть опрошенных (26%) сталкивались с грубостью начальства, 24% россиян не считают своего руководителя компетентным, а еще 13% недовольны устаревшими подходами и отсутствием нововведений.

Выделить что-то положительное, как показало исследование, россиянам сложнее — 43% респондентов так и не смогли назвать хоть что-то, что им нравится в непосредственном руководителе.

Описывая свои отношения с начальством, большинство (48%) ответило, что они носят строго деловой характер. Еще 21% назвали их дружескими или приятельскими, а 20% — токсичными и абьюзивными.

Чаще всего с давлением и манипуляциями руководства сталкиваются специалисты в сфере закупок (34%) и управления персоналом (31%).

В опросе приняли участие более 2,8 тыс. российских соискателей. Отвечая на вопросы исследователей, они могли выбрать несколько вариантов ответа.

