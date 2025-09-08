Ипотеку под 2% годовых расширят на вторичное жилье в ряде городов РФ

Дальневосточную и арктическую ипотечные программы расширят на вторичное жилье в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома. Об этом сообщает Telegram-канал RT на русском со ссылкой на правительство РФ.

В правительстве добавили, что кредит под ставку 2% будет доступен многодетным семьям независимо от возраста родителей, а также всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений.

Программа дальневосточной и арктической ипотеки почти в четыре раза уменьшила количество россиян, желающих переехать в другие регионы. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Как сообщалось, решение президента о расширении программы дальневосточной ипотеки на «вторичке» планируется реализовать до наступления Нового года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Глава ведомства отметил, что первые сделки по приобретению жилья новыми категориями граждан могут состояться уже к Новому году или в самом начале следующего года.

Ранее Минстрой РФ пообещал разработать ипотечную программу для молодежи.