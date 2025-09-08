На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ипотеку под 2% годовых расширят на вторичное жилье в ряде городов РФ

Правительство РФ: дальневосточную и арктическую ипотеку расширят на «вторичку»
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Дальневосточную и арктическую ипотечные программы расширят на вторичное жилье в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома. Об этом сообщает Telegram-канал RT на русском со ссылкой на правительство РФ.

В правительстве добавили, что кредит под ставку 2% будет доступен многодетным семьям независимо от возраста родителей, а также всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений.

Программа дальневосточной и арктической ипотеки почти в четыре раза уменьшила количество россиян, желающих переехать в другие регионы. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Как сообщалось, решение президента о расширении программы дальневосточной ипотеки на «вторичке» планируется реализовать до наступления Нового года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Глава ведомства отметил, что первые сделки по приобретению жилья новыми категориями граждан могут состояться уже к Новому году или в самом начале следующего года.

Ранее Минстрой РФ пообещал разработать ипотечную программу для молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами