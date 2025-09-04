«РусГидро» объявило о соглашении с холдингом «Коулстар» по поставками угля

В угледобывающем холдинге «Коулстар» заявили, что будут поставлять уголь для дальневосточных ТЭЦ «РусГидро» по ценам, учтенным в тарифах на электроэнергию и тепло. Стороны подписали соответствующее соглашение на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «Коулстар» стал первым холдингом, согласившимся поставлять дальневосточным электростанциям «РусГидро» уголь по ценам, учтенным в тарифах. Фактические затраты ТЭЦ на покупку угля зачастую не учитываются при формировании тарифов, так как уголь продается по свободным ценам. В результате доходы генерирующих компаний, в частности, «РусГидро» падают.

В «РусГидро» отметили, что с «Коулстар» могут быть заключены трехлетние контракты на поставку угля на Хабаровскую ТЭЦ-1, Комсомольскую ТЭЦ-2, Амурскую ТЭЦ-1 и Артемовскую ТЭЦ. Стоимость объема поставки может составить в сумме более 1 млн тонн, или примерно половину от потребления каждой из ТЭЦ. Такой объем составляет 10% от общего объема потребления тепловой генерацией компании на Дальнем Востоке.

В июле с руководителем «РусГдиро» Виктором Хмариным встречался президент РФ Владимир Путин.

Хмарин доложил главе государства о ходе модернизации энергетического сектора и планах развития сети энергокомпании на период 2025–2029 годов. По его словам, значительная доля мероприятий — около 80% — реализуется на территории Дальнего Востока страны.

Он подчеркнул, что реализация масштабных инвестиционных проектов потребует привлечения значительного числа специалистов — до 10 тысяч строителей. Завершение строительства позволит создать дополнительные рабочие места, количество которых оценивается в две тысячи единиц.

Ранее «РусГидро» завершило переезд в Красноярск.