Путин провел встречу с главой «Русгидро»

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем «Русгидро» Виктором Хмариным. Информация об этом появилась 9 июля в официальном канале Кремля в Telegram.

Виктор Хмарин доложил главе государства о ходе модернизации энергетического сектора и планах развития сети энергокомпании на период 2025–2029 годов. По его словам, значительная доля мероприятий — около 80% — реализуется на территории Дальнего Востока страны. В частности, ведутся активные работы на строительстве Якутской и Партизанской угольных электростанций, а также четырех газовых станций.

Глава компании подчеркнул, что реализация масштабных инвестиционных проектов потребует привлечения значительного числа специалистов — до 10 тысяч строителей. Завершение строительства позволит создать дополнительные рабочие места, количество которых оценивается в две тысячи единиц.

Кроме того, Хмарин упомянул ввод в эксплуатацию в следующем году крупных генерирующих мощностей общей мощностью более 800 мегаватт. Среди объектов выделяются Усть-Среднеканская ГЭС в Магаданской области, Башенная ГЭС в Чеченской Республике и Черекская ГЭС в Кабардино-Балкарии.

Также руководитель «Русгидро» представил статистические показатели компании. Согласно представленным данным, компания контролирует 60% всей гидроэнергетической инфраструктуры России. За прошедший год выработка электроэнергии составила 152 миллиарда киловатт-часов. Общий штат сотрудников компании насчитывает приблизительно 72 тысячи человек.

До этого Путин встречался с Хмариным в июле прошлого года.

Ранее Путин встретится с врио главы Тамбовской области.