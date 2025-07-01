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«РусГидро» завершило переезд в Красноярск

«Русгидро» полностью завершило переезд из Москвы в Красноярск
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Алексей Даничев/РИА Новости

«Русгидро» 1 июля полностью переехало в Красноярск из Москвы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Уточняется, что в Красноярск переехало свыше 40% сотрудников московского офиса, включая все руководство.

«1 июля 2025 года «Русгидро» полностью завершило релокацию своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. Рабочие места в Москве ликвидированы», — говорится в публикации.

Уточняется, что в данный момент в штаб-квартире «РусГидро» в Красноярске работает свыше 900 сотрудников. Кроме того, в Красноярск переместили девять компаний группы «РусГидро». В исполнительном аппарате и в релоцированных компаниях в новом офисе будет работать около 1,5 тыс. сотрудников. В холдинге отметили, что ее переезд помог привлечь в регион в Сибири высококвалифицированные кадры.

«РусГидро» — крупнейшая электроэнергетическая компания страны, которая объединяет государственные энергоактивы в Сибири и на Дальнем Востоке. Необходимость переезда «РусГидро» в Красноярск объясняли близостью к своим активам и снижением издержек.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что перевод руководства компании из Москвы в географический центр России давно обсуждается и представляется логичным.

Ранее сообщалось, что «Газпром» выставит на продажу ряд санаториев и баз отдыха по всей России.

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