В ФАС объяснили причины роста цен на бензин на АЗС

Замглавы ФАС: рост цен на бензин связан с повышением цен на независимых АЗС

Рост цен на бензин в России связан с повышением цен у независимых заправок. Об этом ТАСС заявил замглавы ФАС Виталий Королев.

«Независимые участники рынка в рознице снижали цену по отношению к рынку, потому что им необходимо было получить конкурентные преимущества, чтобы ехали на их заправки, а не на другие», — заявил он.

По словам Королева, на данный момент цены в ряде регионов РФ выровнялись. Он добавил, что продление запрета на экспорт бензина на октябрь рассматривается, однако в приоритете остается наполнение внутреннего рынка топливом.

Во время выступления он предложил ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах страны, а также наращиванию поставок на региональные нефтебазы. Королев отметил, что после насыщения рынка предложением ФАС ожидает стабилизации цен.

Замглавы ФАС призвал дальневосточные АЗС закупать топливо в том числе на НПЗ Сибири, чтобы получить более конкурентоспособные цены. Он объяснил, что, несмотря на длительную логистику, само сырье будет значительно дешевле.

Правительство РФ ранее продлило на сентябрь запрет на экспорт бензина для всех экспортеров. В октябре ограничения сохранятся только для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью.

