На ВЭФ назвали важным создание Дальневосточного центра трансфера технологий

Ректор Игнатьева предложила создать Дальневосточный центр трансфера технологий
Ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева предложила создать Дальневосточный центр трансфера технологий и продуктов.
Об этом она заявила в рамках сессии «Конкуренция за таланты: как выиграть гонку за креативный капитал?» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Предлагаю создать Дальневосточный центр трансфера технологий и продуктов, разработанных университетами Дальнего Востока», — сказала она.

Игнатьева добавила, что университеты Дальнего Востока и Арктики помогут развивать технологическое лидерство России.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

ВЭФ-2025
