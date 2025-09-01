Клиенты «Т-Пенсии» получили первые выплаты от государства

Клиенты НПФ «Т-Пенсия» впервые получили государственное софинансирование в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщила пресс-служба Т-Банка.

Портфель клиентов фонда, получивших поддержку, вырос на 30,6%. В банке уточнили, что средства уже распределены на счета участников ПДС.

«Мы видим, как государство на деле реализует условия программы долгосрочных сбережений, оказывая предусмотренную ею поддержку. Безусловно, это фактор доверия к программе», — отметил генеральный директор НПФ «Т-Пенсия» Дмитрий Тарасов.

По его словам, зачисленные средства софинансирования увеличивают личный капитал граждан, на который начисляется инвестиционный доход.

«Это делает программу еще более выгодной — в будущем участники ПДС получат еще более значимый в абсолютном выражении финансовый результат. Те, кто присоединятся к программе в этом году и внесут средства, смогут пользоваться софинансированием на протяжении следующих 10 лет», — уточнил он.

Как сообщили в пресс-службе Т-Банка, промежуточная доходность сбережений в НПФ «Т-Пенсия» за текущий год (до вычета вознаграждения фонда) составляет 31,3% годовых.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать в России с 1 января 2024 года. В НПФ «Т-Пенсия» она запущена в мае текущего года.

В Т-Банке рассказали, что объем государственной поддержки зависит от размера личных взносов и доходов граждан. Так, на каждый рубль личного взноса государство добавляет до одного рубля, но годовая сумма софинансирования не может превышать 36 тыс. рублей в течение 10 лет.

Условия программы предполагают, что в этом году софинансирование получили участники, пополнившие счет долгосрочных сбережений в прошлом году на сумму не менее 2 тыс. рублей.