МТС улучшила свой сервис для защиты от спама и мошенников

«Защитник» от МТС научился блокировать звонки мошенников в 6 раз быстрее
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

МТС внедрила новые модели искусственного интеллекта в сервис «Защитник», благодаря чему время выявления и блокировки звонков от мошенников сократилось с 3 минут до 30 секунд, сообщает пресс-служба компании.

Теперь «Защитник» ежедневно анализирует каждый номер телефона на предмет возможного мошенничества по более чем 200 признакам, среди которых количество совершенных вызовов, доля успешных соединений и другие.

В МТС отметили, что во время разговора абонента с потенциальным мошенником сервис использует 3 ИИ-модели, которые каждую секунду оценивают более 1000 параметров и ищут аномалии в мобильном трафике. Теперь обновленные сервисы позволяют определять мошенников с точностью 95,17%.

Также компания обновила антиспам-модели, благодаря чему сервис начал на 30% быстрее определять и блокировать рекламные звонки.

Как отметил директор сервиса «Защитник» Андрей Бийчук, специалисты стремятся создать цифровую среду, в которой абоненты будут чувствовать себя под максимальной защитой.

«Поиск и блокировка мошеннических звонков за 30 секунд – это качественный скачок, который стал возможен благодаря нашим внутренним разработкам в области искусственного интеллекта. Мы не просто фильтруем звонки, мы в режиме нон-стоп анализируем и прогнозируем поведение мошенников, на шаг опережая их», — рассказал Бийчук.

В МТС отметили, что за первые 6 месяцев 2025 года «Защитник» заблокировал 1,5 млрд мошеннических звонков (на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 года).

