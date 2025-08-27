На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам дали лайфхак для поиска работы

HR-эксперт Канонерова: в резюме нужны цифры и факты, а соцсети помогут при найме
ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Большинство резюме российских соискателей перегружены стандартным перечнем обязанностей с прошлых мест работы, что не дает рекрутеру понять реальную ценность кандидата, сказала «Газете.Ru» директор компании сервиса «Сетка» Татьяна Канонерова.

Она посоветовала россиянам включить в резюме:

● Измеримые показатели — «Увеличил продажи на 25% за год», «Снизил издержки на 15%».
● Проекты и их эффект — «Запустил рекламную кампанию, принесшую 10 млн руб. выручки», «Внедрил CRM, сократившую время обработки заказов на 30%».
● Командные достижения с личным вкладом — «Руководил проектной группой из восьми человек, проект завершен на два месяца раньше срока».
 
Канонерова добавила, что страница в профессиональных соцсетях или личный блог существенно повысят ценность вашего резюме и помогут работодателю составить более полное и точное представление о вас как о специалисте. Посты на профессиональные темы, участие в дискуссиях по рабочим вопросам и в профильных ивентах — все это ценная информация о вас, которая позволяет отстроится от других кандидатов, подчеркнула эксперт.
 
По ее словам, для работодателя изучение соцсетей кандидата или предварительное общение нанимающих — это возможность найти сотрудников, которые впишутся в культуру компании и будут мотивированы. Она видит, что тренд найма через соцсети усиливается, а интерес к предварительному общению соискателей и нанимающих менеджеров растет.
 
Канонерова рекомендовала указывать в резюме востребованные навыки.
 
«Даже если вы не полностью соответствуете требованиям вакансии, это не повод «отсеивать себя». Все больше работодателей сегодня ценят гибкость и скорость обучения.Сфокусируйтесь на ключевых навыках под вакансию — от аналитики и digital-инструментов до управленческих компетенций. Покажите, что вы находитесь в постоянном процессе обучения — курсы, сертификаты, участие в стажировках: «Начал обучение по Python, завершаю в сентябре 2025 года». Подчеркните адаптивность — «Освоил новую ERP-систему за месяц», «Перешел в смежную область и достиг KPI за полгода», — отметила эксперт.
 
По ее словам, идеальное резюме показывает не только текущие компетенции, но и траекторию развития. Это сигнал работодателю: кандидат готов расти вместе с компанией.
 
Канонерова рекомендовала писать потенциальным работодателям напрямую.

Ранее в Совфеде заметили, что ИИ вытесняет ряд специалистов.

