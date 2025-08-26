Венгрия пригрозила Украине прекращением поставок электроэнергии из-за «Дружбы»

Сийярто: Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, но не будет

Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки властей. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час», передает ТАСС.

На долю Венгрии приходится от 30 до 40% объема импортируемой Украиной электроэнергии, отметил он.

«Таким образом, правительство могло бы создать большие проблемы для соседней страны, но мы не желаем вреда украинскому народу и украинским семьям. Мы выше этого», — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что Киеву нужно помнить об этом, когда он в следующий раз будет решать, атаковать или нет нефтепровод «Дружба».

За последние недели Венгрия трижды сообщала об ударах по южной ветке нефтепровода, которая проходит по территории Украины и снабжает Венгрию и Словакию. В двух случаях прокачка была приостановлена.

Украинские удары приходились по станциям и объектам в Брянской и Тамбовской областях России. По данным The Guardian, атаки проводились с использованием беспилотников и реактивных систем HIMARS.

Ранее Сийярто заявил, что атаки ВСУ на «Дружбу» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию.