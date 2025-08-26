В Европе заявили о нападении Украины на Венгрию и Словакию

Сийярто: атаки ВСУ на «Дружбу» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию

Атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» равнозначны нападению Украины на Венгрию и Словакию. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Это нападения на Венгрию и Словакию. Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, они наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России», — подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил последствиями после слов Владимира Зеленского о нефтепроводе «Дружба». Украинский президент заявил, что существование ветки, по которой нефть идет в Венгрию и Словакию, зависит от позиции Будапешта по вступлению Украины в ЕС. В Венгрии расценили это как прямую угрозу энергетической безопасности страны.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что «шантаж, взрывы и угрозы» не помогут Киеву продвинуться на пути в ЕС. Министр иностранных дел Петер Сийярто также призвал Зеленского прекратить угрозы и не ставить под удар энергетическую безопасность страны.

Ранее власти Венгрии назвали возможный прием Украины в ЕС «исторической ошибкой».