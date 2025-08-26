Патрушев указал на дефицит электроэнергии в Сибири из-за майнинга

Помощник президента России Николай Патрушев заявил о проблеме майнинга и дефицита электроэнергии в Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совещания на Ямале, посвященного развитию Обь-Иртышского бассейна, Патрушев обратил внимание полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, что совсем недавно в регионе был профицит электроэнергии и там активно занимались майнингом. Сейчас же в СФО дефицит электроэнергии - 1,2 ГВт, но майнинг из региона не ушел.

Серышев ответил, что борьба с майнингом в регионе идет. Причем, по его словам, те, кто занимаются добычей криптовалют, призывают создавать мощные дата-центры. Однако каких-то значительных платежей от компаний, которые занимаются майнингом, нет, констатировал полпред.

Он подчеркнул, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания. Серышев выразил надежду, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение.

Майнинг — процесс создания новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. Он потребляет много электроэнергии. Это связано с интенсивной работой вычислительных устройств во время майнинга, которые требуют большого объёма энергии, сопоставимого с энергопотреблением некоторых стран среднего размера.

Ранее сообщалось, что в российском регионе могут создать майнинг-фермы возле угольных разрезов.