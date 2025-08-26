На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патрушев указал на дефицит электроэнергии в Сибири из-за майнинга

Патрушев обратил внимание на дефицит электроэнергии из-за майнинга в Сибири
true
true
true
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник президента России Николай Патрушев заявил о проблеме майнинга и дефицита электроэнергии в Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совещания на Ямале, посвященного развитию Обь-Иртышского бассейна, Патрушев обратил внимание полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, что совсем недавно в регионе был профицит электроэнергии и там активно занимались майнингом. Сейчас же в СФО дефицит электроэнергии - 1,2 ГВт, но майнинг из региона не ушел.

Серышев ответил, что борьба с майнингом в регионе идет. Причем, по его словам, те, кто занимаются добычей криптовалют, призывают создавать мощные дата-центры. Однако каких-то значительных платежей от компаний, которые занимаются майнингом, нет, констатировал полпред.

Он подчеркнул, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания. Серышев выразил надежду, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение.

Майнинг — процесс создания новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. Он потребляет много электроэнергии. Это связано с интенсивной работой вычислительных устройств во время майнинга, которые требуют большого объёма энергии, сопоставимого с энергопотреблением некоторых стран среднего размера.

Ранее сообщалось, что в российском регионе могут создать майнинг-фермы возле угольных разрезов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами