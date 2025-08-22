Бизнес в Оренбургской области получил более 2,5 миллиардов рублей с господдержкой

В первом полугодии 2025 года малый и средний бизнес Оренбургской области привлек более 2,5 млрд рублей с использованием инструментов участников Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Утоняется, что средства получили 260 компаний, всего заключено 282 договора. Свыше 40% от общего объема пришлось на предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств.

«Оренбургский регион обладает большим потенциалом для экономического роста и развития. География дает возможность тесно сотрудничать со странами Средней Азии, Китаем, Ираном и расширять экспортное направление. Для развития бизнеса в регионе действует широкий пул мер господдержки, в том числе в рамках активно развивающейся зоны производственно-промышленного типа «Оренбуржье», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в область.

Он добавил, что по итогам первого полугодия свыше 1 млрд рублей в рамках НГС привлекли именно обрабатывающие предприятия, формирующие реальный сектор экономики региона.

Сообщается, что самые высокие показатели привлечения заемного финансирования наряду с обрабатывающим производством продемонстрировали предприятия инфраструктурного строительства — 580 млн рублей, а также торговли — 430 млн рублей, сельского хозяйства — 320 млн рублей, транспортировки и хранения — 60 млн рублей и туризма — 50 млн рублей.

«Почти 70% от всего объема господдержки в рамках НГС было оказано по линии Корпорации МСП и нашего дочернего МСП Банка в виде гарантий и зонтичных поручительств. Также местный малый и средний бизнес активно принимал участие в закупках госкомпаний», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что в первом полугодии объем закупок государственных компаний в области составил более 27,3 млрд рублей, а количество МСП-поставщиков превысило 1,7 тысяч предприятий.