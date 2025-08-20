В Минэнерго высказались о запрете экспорта бензина из РФ

Действующий в России временный запрет на экспорт бензина должен оперативно сбалансировать топливный рынок. Об этом заявили в Минэнерго РФ, передает РИА Новости.

«В условиях введения временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок, включая биржевые продажи и реализацию мелким оптом. Данная мера, введенная с 1 сентября для производителей и на октябрь для непроизводителей, направлена на оперативную балансировку рынка», — заявили в ведомстве.

Экономист Людмила Кривко ранее заявила, что цены на бензин на российских заправках вырастут на 0,5–2,5% по сравнению с показателями конца июля. Литр АИ-92 будет стоить 60,55–72,10 рубля, АИ-95 — 61,00–78,50 рубля. По прогнозу эксперта, в России наблюдается восходящая динамика потребительских цен на бензин, которая будет сохраняться до конца 2025 года, как минимум. В сентябре следует ожидать плавного роста розничных цен за литр АИ-92 и АИ-95.

Ранее в Совфеде объяснили запрет на экспорт бензина в августе 2025 года.