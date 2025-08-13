На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ускорили оформление ипотеки при помощи ИИ

В российском банке запущен сервис оформления ипотеки за 20 минут
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России создан сервис оформления ипотеки за 20 минут — ИТ-технология для застройщиков, агентств недвижимости и риелторов, позволяющая им самостоятельно проводить ипотечные сделки, без банковского участия, с помощью цифровых сервисов и ИИ. Об этом рассказали в Банке ДОМ.РФ.

Технология стала доступна в банке, около восьми тысяч застройщиков и риелторов уже могут использовать ее в рамках семейной ипотеки, подключение партнеров продолжается.

Уточняется, что пользователи сервиса получают заявку на ипотеку в личном кабинете, самостоятельно выбирают параметры кредита и условия проведения сделки, включая дату, время и место оформления ипотеки. Участие банка в процессе не требуется.

Подключившимся парнерам доступны автоматическое формирование всей кредитно-обеспечительной документации, проверка аккредитации недвижимости и распознавание данных с помощью искусственного интеллекта. Ранее на каждом этапе изменения условий сделки требовалось участие сотрудника банка.

Сообщается, что технология будет дорабатываться. В перспективе партнер сможет также подписывать кредитные документы и отправлять сделку на регистрацию в Росреестр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами