В России ускорили оформление ипотеки при помощи ИИ

В России создан сервис оформления ипотеки за 20 минут — ИТ-технология для застройщиков, агентств недвижимости и риелторов, позволяющая им самостоятельно проводить ипотечные сделки, без банковского участия, с помощью цифровых сервисов и ИИ. Об этом рассказали в Банке ДОМ.РФ.

Технология стала доступна в банке, около восьми тысяч застройщиков и риелторов уже могут использовать ее в рамках семейной ипотеки, подключение партнеров продолжается.

Уточняется, что пользователи сервиса получают заявку на ипотеку в личном кабинете, самостоятельно выбирают параметры кредита и условия проведения сделки, включая дату, время и место оформления ипотеки. Участие банка в процессе не требуется.

Подключившимся парнерам доступны автоматическое формирование всей кредитно-обеспечительной документации, проверка аккредитации недвижимости и распознавание данных с помощью искусственного интеллекта. Ранее на каждом этапе изменения условий сделки требовалось участие сотрудника банка.

Сообщается, что технология будет дорабатываться. В перспективе партнер сможет также подписывать кредитные документы и отправлять сделку на регистрацию в Росреестр.