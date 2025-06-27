Россия резко увеличила закупки газировки у Южной Кореи

«Прайм»: РФ нарастила закупки корейской газировки до максимума за два года

РФ нарастила закупки газировки из Южной Кореи до максимума за два года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По сравнению с 2024 годом в мае 2025 года их закупки увеличились на 25%. При этом только за месяц они выросли на 16%. Стоимость импортированных напитков составила 2,5 млн долларов. При этом всего в мае 2025 Россия закупила в Южной Корее безалкогольные напитки на сумму 3,1 млн долларов.

Помимо классической газировки, среди них корейская сладкая газировка с добавлением молока, альтернативное молоко, сокосодержащие напитки, компоты и напитки для спортсменов и детей и так далее.

До этого Кола оказалась самой любимой газировкой россиян. Доля продаж колы составила 24%. Второе место по популярности заняли газировки с апельсиновым вкусом — 21% от общего объема покупок. Бронзу рейтинга завоевал классический лимонад — 15%.

Ранее сообщалось, что избыток соли, газировки и животного белка может навредить почкам.