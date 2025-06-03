Врач назвал опасные для почек продукты

Переизбыток животного белка, соленые продукты и газированные напитки могут ослабить здоровье почек. Об этом рассказал нефролог Габриэль Лапман в интервью изданию La Nacion.

По словам эксперта, людям с поврежденными почками в первую очередь следует отказаться от газированных напитков. Он сослался на данные Национального института здравоохранения США (NIH), согласно которым фосфор — важный для организма минерал — может наносить вред почкам. Врач уточнил, что речь идет о фосфоре в искусственном виде, содержащемся, например, в газировке.

Лапман также отметил, что чрезмерное потребление мяса усиливает нагрузку на почки. Хотя полностью исключать мясные продукты из рациона не требуется, врач рекомендует соблюдать умеренность и при необходимости проконсультироваться со специалистом.

Особое внимание он уделил обработанным продуктам — в частности, замороженным полуфабрикатам и готовым блюдам промышленного производства. Такие продукты часто содержат консерванты и избыточное количество соли, что вредно не только для почек, но и для сердечно-сосудистой системы.

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