В Сбере призвали поддерживать импортозамещающий бизнес

Важно поддерживать российский бизнес, который начал импортозамещение, заявил в рамках ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что бывшие партнеры все бросили и ушли.

«С моей точки зрения, в первую очередь важно поддержать российских товаропроизводителей, которые сделали успешные проекты импортозамещения, и поддержать эти ниши, защитить их для наших товаропроизводителей, начиная от автопрома и заканчивая оборудованием», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер кредитует программы импортозамещения.

«Поэтому мы и как кредитор в этом заинтересованы, конечно, и как субъект экономики, и как граждане. Потому что это нанесет, может, ущерб нашему кредитному портфелю, но как гражданин, я, допустим, хочу, чтобы у нас были защищенные нормальные сектора, где работают российские компании», — отметил он.

Ведяхин подчеркнул, что нужно развивать не только формат «возращения иностранных брендов, но и формат тех, кто впервые готов работать на российском рынке.