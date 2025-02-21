Евросоюз хочет заменить удобрения из РФ местным навозом

Европейский союз (ЕС) стремится частично заменить удобрения из России продуктами переработки навоза и мочи местных животных. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен рассказал, что удобрения на основе навоза могут снизить зависимость от импортных химических удобрений.

«Сектор животноводства может внести положительный вклад в экономику замкнутого цикла — когда производство внутри страны и нет нужды в поставках извне», — приводит его слова FT.

В феврале стало известно, что объем поставок минеральных удобрений из России в Польшу в 2024 году достиг рекордных 1,3 млн тонн, что составляет более 25% всего российского экспорта удобрений в Европейский Союз. Это значительное увеличение по сравнению с 2023 годом (рост более чем в два раза) впервые делает Польшу крупнейшим получателем российских удобрений в ЕС.

До этого сообщалось, что в 2024 году Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США, несмотря на снижение уровня поставок. На первом месте находится Канада.

Ранее Евросоюз решил ввести заградительные пошлины на удобрения из России.