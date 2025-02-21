Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз хочет заменить удобрения из РФ местным навозом

FT: ЕС хочет заменить удобрения из России навозом с местных ферм
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) стремится частично заменить удобрения из России продуктами переработки навоза и мочи местных животных. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен рассказал, что удобрения на основе навоза могут снизить зависимость от импортных химических удобрений.

«Сектор животноводства может внести положительный вклад в экономику замкнутого цикла — когда производство внутри страны и нет нужды в поставках извне», — приводит его слова FT.

В феврале стало известно, что объем поставок минеральных удобрений из России в Польшу в 2024 году достиг рекордных 1,3 млн тонн, что составляет более 25% всего российского экспорта удобрений в Европейский Союз. Это значительное увеличение по сравнению с 2023 годом (рост более чем в два раза) впервые делает Польшу крупнейшим получателем российских удобрений в ЕС.

До этого сообщалось, что в 2024 году Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США, несмотря на снижение уровня поставок. На первом месте находится Канада.

Ранее Евросоюз решил ввести заградительные пошлины на удобрения из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами