РИА: в 2024 году РФ стала вторым основным экспортером удобрений в США

В 2024 году Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США, несмотря на снижение уровня поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской службы статистики.

Доля России в импорте удобрений США упала с 14,8% до 12,3%. Объем закупок сократился с $1,35 млрд до $1,1 млрд.

На первом месте по экспорту удобрений в США находится Канада. Однако ее доля в импорте сократилась с 48,3% до 42,8% ($3,7 млрд).

Уточняется, что в 2024 году США сократили закупку иностранных удобрений на 5% — до $8,7 млрд.

28 января Европейская комиссия одобрила введение пошлин на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии. Согласно заявлению ЕК, затронутая новыми тарифами продукция составляет 15% сельхоз-импорта из России в 2023 году, которые еще не были обложены повышенными пошлинами. После утверждения новых пошлин Европарламентом и Евросоветом сельскохозяйственный импорт из России будет полностью облагаться тарифами Европейского союза.

Ранее в США заявили о «тройном провале» ЕС из-за пошлин на российские удобрения.