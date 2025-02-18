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Россия поставила в Польшу рекордный объем удобрений в 2024 году

Россия в 2024 году экспортировала в Польшу рекордный объем удобрений
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Денис Абрамов/РИА Новости

Анализ данных Евростата выявил рост импорта минеральных удобрений из России в Польшу в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Объем поставок достиг рекордных 1,3 млн тонн, что составляет более 25% всего российского экспорта удобрений в Европейский Союз. Это значительное увеличение по сравнению с 2023 годом (рост более чем в два раза) впервые делает Польшу крупнейшим получателем российских удобрений в ЕС.

Финансовый объем экспорта в Польшу также достиг исторического максимума – €422,3 миллиона, почти вдвое превысив показатели 2023 года. Российские удобрения обеспечили 54,7% всего польского импорта этой продукции, полностью компенсировав падение, вызванное санкциями в 2022 году. Примечательно, что доля России на польском рынке удобрений в период 2012-2021 годов держалась в среднем на уровне 53%, резко сократившись до 22,1% в 2022 году.

Параллельно с этим наблюдается резкое сокращение собственного производства удобрений в Польше: выпуск сложных удобрений в 2023 году снизился более чем на 25%, а азотных – более чем в два раза.

До этого сообщалось, что в 2024 году Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США, несмотря на снижение уровня поставок.

Ранее Евросоюз решил ввести заградительные пошлины на удобрения из России.

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