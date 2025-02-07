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Евросоюз планирует ввести заградительные пошлины на удобрения из России

РИА: ЕС увеличит пошлины на российские удобрения до 100% к 2028 году
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Денис Абрамов/РИА Новости

Евросоюз собирается ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Об этом сообщило РИА Новости.

На первом этапе — до 1 июля — к действующей ставке в 6,5% прибавят €40–45 за тонну азотных и комплексных удобрений. В 2026---2027 гг. рост составит €60–95, а с 1 июля 2028 года — €315–430, или 100%, подчеркивает агентство.

«Цель — диверсификация поставок и снижение уязвимости в случае ограничений со стороны Москвы и Минска», — говорится в материале.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян отметил в разговоре с агентством, что в качестве альтернативы страны — члены ЕС рассматривают Китай, США, Индию, Канаду. Но, считает он, из-за высоких транспортных издержек удобрения для ЕС будут стоить в разы дороже.

В Брюсселе рассчитывают лишить Россию 15% сельскохозяйственного импорта, и что производство удобрений будет развиваться в ЕС.

До этого сообщалось, что ЕС планирует ввести 16-й пакет санкций к 24 февраля — годовщине начала российской военной операции на Украине. Он будет включать экономические секторальные и персональные ограничения.

Ранее Минфин сообщил о недоборе 35 млрд рублей нефтегазовых доходов в январе.

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