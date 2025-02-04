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Бренд «Роснефти» стал самым дорогим среди нефтяных компаний России

Бренд «Роснефти» вошел в число 100 лучших компаний России по версии Brandlab
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Павел Лисицын/РИА Новости

Бренд «Роснефти» стал самым дорогим среди российских нефтяных компаний, следует из опубликованного рейтинга консалтингового агентства Brandlab.

Стоимость бренда по итогам 2024 года была оценена в 1,37 трлн рублей, став третьим из 100 компаний российского рынка.

Агентство Brandlab оценивает стоимость брендов по нескольким показателям, среди которых определение ставки роялти, сила бренда и другие.

Также аналитики агентства при составлении рейтинга спрогнозировали будущие денежные потоки бренда.

Высокую оценку «Роснефти» также связали с сетью автозаправок.

«АЗС обеспечивает доступ к массовому потребителю, позволяет выстраивать программы лояльности и получать дополнительный доход, предлагая сопутствующие услуги», — сообщили в агентстве.

Рейтинг «Топ-100 самых дорогих брендов России» — это независимое исследование, которое проводит бренд-консалтинговая компания Brandlab. Все данные собираются из открытых источников, а также с помощью социологических опросов.

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