Бренд «Роснефти» стал самым дорогим среди нефтяных компаний России

Бренд «Роснефти» стал самым дорогим среди российских нефтяных компаний, следует из опубликованного рейтинга консалтингового агентства Brandlab.
Стоимость бренда по итогам 2024 года была оценена в 1,37 трлн рублей, став третьим из 100 компаний российского рынка.
Агентство Brandlab оценивает стоимость брендов по нескольким показателям, среди которых определение ставки роялти, сила бренда и другие.
Также аналитики агентства при составлении рейтинга спрогнозировали будущие денежные потоки бренда.
Высокую оценку «Роснефти» также связали с сетью автозаправок.
«АЗС обеспечивает доступ к массовому потребителю, позволяет выстраивать программы лояльности и получать дополнительный доход, предлагая сопутствующие услуги», — сообщили в агентстве.
Рейтинг «Топ-100 самых дорогих брендов России» — это независимое исследование, которое проводит бренд-консалтинговая компания Brandlab. Все данные собираются из открытых источников, а также с помощью социологических опросов.